Эксперт Ловчев назвал того, кто сможет остановить Дзюбу

Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев выразил разочарование игрой защитников столичного «Локомотива» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«В обороне те же Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия, которых очень уважаю, сегодня показали игру, которая называется «дикий ужас». Бенедикт Хёведес с Гилерме — из той же серии», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Он также выразил восхищение игрой нападающего Артёма Дзюбы, которого, по мнению эксперта, сможет остановить только другой футбольный эксперт — Александр Бубнов.

«А Дзюба монстр, конечно. Видели, как от него отлетали игроки в разные стороны?! Мне кажется, такого Дзюбу только Бубнов сможет остановить», — заявил Ловчев.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче восьмого тура РПЛ.