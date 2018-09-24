Эксперт Ловчев назвал того, кто сможет остановить Дзюбу

Короткая ссылка
Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев выразил разочарование игрой защитников столичного «Локомотива» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«В обороне те же Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия, которых очень уважаю, сегодня показали игру, которая называется «дикий ужас». Бенедикт Хёведес с Гилерме — из той же серии», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Он также выразил восхищение игрой нападающего Артёма Дзюбы, которого, по мнению эксперта, сможет остановить только другой футбольный эксперт — Александр Бубнов.

«А Дзюба монстр, конечно. Видели, как от него отлетали игроки в разные стороны?! Мне кажется, такого Дзюбу только Бубнов сможет остановить», — заявил Ловчев.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче восьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить