Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»
  • Reuters

«Мы не лучшим образом играем в обороне, причём речь обо всей команде, не только о защитниках или полузащитниках. Проиграли очень много единоборств именно в зоне атаки «Зенита». Артём Дзюба выиграл почти все мячи, которые до него доходили. Это главная причина, мы ничего не смогли с ним сделать», — приводит слова Сёмина Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился со счётом 5:3 в пользу петербургской команды.

Ранее Сёмин ответил на вопрос о своей возможной отставке с поста главного тренера «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить