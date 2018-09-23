Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы не лучшим образом играем в обороне, причём речь обо всей команде, не только о защитниках или полузащитниках. Проиграли очень много единоборств именно в зоне атаки «Зенита». Артём Дзюба выиграл почти все мячи, которые до него доходили. Это главная причина, мы ничего не смогли с ним сделать», — приводит слова Сёмина Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился со счётом 5:3 в пользу петербургской команды.

Ранее Сёмин ответил на вопрос о своей возможной отставке с поста главного тренера «Локомотива».