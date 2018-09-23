Неймар подарил свою футболку ребёнку, выбежавшему на поле во время матча Лиги 1

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подарил свою футболку ребёнку, выбежавшему на поле во время матча шестого тура французской Лиги 1 против «Ренна».
Неймар подарил свою футболку ребёнку, выбежавшему на поле во время матча Лиги 1
  • Reuters

Когда Неймар покидал поле, к нему подбежал прорвавшийся с трибун мальчик. Бразилец обнял ребёнка и попросил стюардов не вмешиваться, после чего отдал мальчику свою футболку.

Болельщики на стадионе «Роазон Парк» в Ренне отреагировали на произошедшее аплодисментами.

Матч завершился победой парижан со счётом 3:1.

Ранее Александр Головин поделился впечатлениями от дебюта в составе «Монако».

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