Неймар подарил свою футболку ребёнку, выбежавшему на поле во время матча Лиги 1
- Reuters
Когда Неймар покидал поле, к нему подбежал прорвавшийся с трибун мальчик. Бразилец обнял ребёнка и попросил стюардов не вмешиваться, после чего отдал мальчику свою футболку.
Болельщики на стадионе «Роазон Парк» в Ренне отреагировали на произошедшее аплодисментами.
👏 Gran detalle de Neymar— AS (@diarioas) 23 сентября 2018 г.
📽 El brasileño se ganó la ovación de la grada por este gesto con un niño pic.twitter.com/kcwmQ7Rhre
Матч завершился победой парижан со счётом 3:1.
Ранее Александр Головин поделился впечатлениями от дебюта в составе «Монако».