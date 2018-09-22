Футболист Головин поделился впечатлениями от дебюта в составе «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал свой дебютный матч в составе французского футбольного клуба «Монако».

«Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй мяч, у нас были. Нам нужно набирать очки, тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре», — цитирует Головина РИА Новости.

Он также сообщил, что полностью восстановился после травмы, и отметил, что решение о количестве его игрового времени будет принимать главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.

По словам футболиста, его главная задача — трудиться с максимальной отдачей и приносить пользу коллективу.

Ранее Жардим оценил действия Головина в первом матче за «Монако».