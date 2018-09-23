«Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче Примеры

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«Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче пятого тура испанской Примеры.
«Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче Примеры
  • © Jose Breton
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 0:0.

На 58-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Даниэля Парехо.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», вышел в стартовом составе «летучих мышей» и отыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

В шестом туре «Валенсия» на своём поле сыграет с «Сельтой», а «Вильярреал» в Бильбао встретится с «Атлетиком».

Ранее сообщалось, что «Севилья» разгромила «Леванте» в матче пятого тура Примеры.

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