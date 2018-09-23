«Севилья» разгромила «Леванте» в матче пятого тура Примеры

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«Севилья» одержала разгромную победу над валенсийским «Леванте» в матче пятого тура испанской Примеры.
«Севилья» разгромила «Леванте» в матче пятого тура Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Севильи» хет-трик оформил Виссам Бен-Йеддер. Ещё по голу в активе Пабло Сарабии, Даниэла Каррису и Андре Силвы.

Экс-игрок московского «Спартака» Квинси Промес вышел на замену во втором тайме, но не отметился результативными действиями.

Ранее Хавьер Тебас заявил, что RFEF не отказала Ла Лиге в проведении матча «Жирона» — «Барселона» в США.

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