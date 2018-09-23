Тарасов прокомментировал своё удаление в матче РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал своё удаление в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Тарасов прокомментировал своё удаление в матче РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Было ли удаление? Если судья назначил — значит было», — приводит слова Тарасова Sport24.

Тарасов появился на поле на 78-й минуте матча, выйдя вместо травмированного Ведрана Чорлуки. Уже на 80-й минуте он получил первую жёлтую карточку за фол на Александре Ерохине, а спустя две минуты — вторую, за нарушение правил на Артёме Дзюбе.

Ранее Юрий Сёмин высказал мнение, что Тарасов заслужил удаление в матче РПЛ с «Зенитом».

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