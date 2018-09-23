Тренер «Локомотива» считает, что Тарасов заслужил удаление в матче РПЛ с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал удаление полузащитника Дмитрия Тарасова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Обе жёлтые карточки Тарасова были справедливыми, не было никаких судейских ошибок. При второй карточке он, наверное, действовал правильно. В первом случае, возможно, был ненужный фол», — приводит слова Сёмина Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Тарасов появился на поле на 78-й минуте матча, выйдя вместо травмированного Ведрана Чорлуки. Уже на 80-й минуте он получил первую жёлтую карточку за фол на Александре Ерохине, а спустя две минуты — вторую, за нарушение правил на Артёме Дзюбе.

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился со счётом 5:3 в пользу петербургской команды.

Ранее Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом».