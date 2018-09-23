Тренер «Локомотива» считает, что Тарасов заслужил удаление в матче РПЛ с «Зенитом»
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«Обе жёлтые карточки Тарасова были справедливыми, не было никаких судейских ошибок. При второй карточке он, наверное, действовал правильно. В первом случае, возможно, был ненужный фол», — приводит слова Сёмина Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Тарасов появился на поле на 78-й минуте матча, выйдя вместо травмированного Ведрана Чорлуки. Уже на 80-й минуте он получил первую жёлтую карточку за фол на Александре Ерохине, а спустя две минуты — вторую, за нарушение правил на Артёме Дзюбе.
Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился со счётом 5:3 в пользу петербургской команды.
Ранее Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом».