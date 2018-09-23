Российский пилот Шварцман одержал свою первую победу в «Формуле-3»
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Уже на первом круге в борьбе за лидерство 19-летний россиянин опередил напарника по команде Мика Шумахера. В итоге сын семикратного чемпиона «Формулы-1» финишировал вторым.
Тройку призёров замкнул гонщик Motopark Джонатан Абердин.
Для Шварцмана эта победа стала первой в дебютном для него сезоне «Формулы-3». Ранее он семь раз поднимался на подиум.
Ранее сообщалось, что новым менеджером Даниила Квята стал сын президента FIA.