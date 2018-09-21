Новым менеджером Квята стал сын президента FIA

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Российский пилот по развитию «Феррари» Даниил Квят начал сотрудничество с известным менеджером Николя Тодтом.
Новым менеджером Квята стал сын президента FIA
  • ©HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Я занимаюсь карьерой Даниила на протяжении последних нескольких месяцев. Я очень хочу помочь таланту, который, по моему мнению, ещё не показал в «Формуле-1» всё, на что способен», — приводит слова Тодта-младшего Motorsport.

Николя Тодт, являющийся сыном бывшего руководителя «Феррари», а ныне главы Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта, представляет интересы будущего пилота «скудерии» Шарля Леклера, а также экс-пилота итальянской команды Фелипе Массы и ряда молодых пилотов, выступающих в младших гоночных сериях.

Ранее СМИ сообщили, что Квят и Паскаль Верляйн станут пилотами «Торо Россо» в 2019 году.

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