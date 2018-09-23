Лебедев рассказал, когда проведёт следующий бой

Российский боксёр Денис Лебедев ответил на вопрос, появится ли он на ринге до конца года.

«Обязательно, думаю, это будет конец ноября. Время, проведённое без бокса, хорошо на меня повлияло. На данный момент у меня есть планы на будущее, в том числе и боксёрское. Есть пара задумок, но об этом я пока говорить не буду — рано», — цитирует Лебедева ТАСС.

Последний поединок россиянина состоялся 7 сентября. В нём Лебедев одержал победу нокаутом над турком Хизни Алтынкая.

Ранее менеджер Лебедева сообщил о следующем возможном поединке боксёра.