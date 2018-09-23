Лебедев рассказал, когда проведёт следующий бой
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- РИА Новости
«Обязательно, думаю, это будет конец ноября. Время, проведённое без бокса, хорошо на меня повлияло. На данный момент у меня есть планы на будущее, в том числе и боксёрское. Есть пара задумок, но об этом я пока говорить не буду — рано», — цитирует Лебедева ТАСС.
Последний поединок россиянина состоялся 7 сентября. В нём Лебедев одержал победу нокаутом над турком Хизни Алтынкая.
Ранее менеджер Лебедева сообщил о следующем возможном поединке боксёра.