Лебедев рассказал, когда проведёт следующий бой

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Российский боксёр Денис Лебедев ответил на вопрос, появится ли он на ринге до конца года.
Лебедев рассказал, когда проведёт следующий бой
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Обязательно, думаю, это будет конец ноября. Время, проведённое без бокса, хорошо на меня повлияло. На данный момент у меня есть планы на будущее, в том числе и боксёрское. Есть пара задумок, но об этом я пока говорить не буду — рано», — цитирует Лебедева ТАСС.

Последний поединок россиянина состоялся 7 сентября. В нём Лебедев одержал победу нокаутом над турком Хизни Алтынкая.

Ранее менеджер Лебедева сообщил о следующем возможном поединке боксёра.

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