Менеджер Лебедева сообщил о следующем возможном поединке боксёра

Короткая ссылка
Вадим Корнилов, менеджер Дениса Лебедева, сообщил о следующем возможном поединке российского боксёра.
Менеджер Лебедева сообщил о следующем возможном поединке боксёра
  • РИА Новости

«Сейчас это ещё не запланировано, но так как Денис изъявил желание продолжать карьеру, то декабрь — январь может обсуждаться как период следующего выступления», — цитирует Корнилова ТАСС.

Представитель боксёра сообщил, что возможным соперником станет либо украинец Александр Усик, либо россиянин Мурат Гассиев, либо казахстанец Бейбут Шуменов.

Ранее российский боксёр Мурат Гассиев сообщил о готовности проведения второго боя против соотечественника Дениса Лебедева, который в пятницу победил турка Хизни Алтынкая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить