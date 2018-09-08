Менеджер Лебедева сообщил о следующем возможном поединке боксёра

Вадим Корнилов, менеджер Дениса Лебедева, сообщил о следующем возможном поединке российского боксёра.

«Сейчас это ещё не запланировано, но так как Денис изъявил желание продолжать карьеру, то декабрь — январь может обсуждаться как период следующего выступления», — цитирует Корнилова ТАСС.

Представитель боксёра сообщил, что возможным соперником станет либо украинец Александр Усик, либо россиянин Мурат Гассиев, либо казахстанец Бейбут Шуменов.

Ранее российский боксёр Мурат Гассиев сообщил о готовности проведения второго боя против соотечественника Дениса Лебедева, который в пятницу победил турка Хизни Алтынкая.