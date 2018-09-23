Рябинский назвал Поветкина одним из самых жёстких соперников в карьере Джошуа

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский прокомментировал поражение россиянина Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.
Рябинский назвал Поветкина одним из самых жёстких соперников в карьере Джошуа
  • Reuters

«Мы говорили с ребятами из штаба Джошуа, и они сказали, что Саша очень сильно удивил. Это, наверное, один из самых жёстких оппонентов в карьере Джошуа. Я бы сказал, что первые шесть раундов и даже начало седьмого были равными. Шёл равный бой», — цитирует Рябинского РИА Новости.

Он выразил мнение, что часть раундов осталась за Поветкиным, и заявил, что Джошуа является сейчас лучшим боксёром в тяжёлом весе.

«Джошуа — супербоксёр, явный номер один. Никакой Деонтей Уайлдер рядом и не стоит. Джошуа очень сильный, а Саша провёл достойный бой. Если бы не этот удар, всё могло бы сложиться по-другому. Это тяжёлый вес, здесь любой может схватить навстречу. Тут схватил Саша. И было видно, что Саша во второй половине боя замедлился. Всё же 39 и 28 лет — не одно и то же. Тем более надо отдать должное Джошуа», — добавил Рябинский.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее Джошуа выразил уважение Поветкину после боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить