Тренер сборной России по волейболу Шляпников: мы сделали большой шаг к финалу

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу над национальной командой Италии в матче второго тура второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
Тренер сборной России по волейболу Шляпников: мы сделали большой шаг к финалу
  • Сергей Шляпников
  • РИА Новости

«Все в команде осознавали значимость матча с Италией. Любое поражение отодвигало бы нас от претендентов на медали. Мы знали, что все эмоции зала будут отданы команде соперника. В связи с этим нашей задачей было перетерпеть это эмоциональное давление. Поэтому первая партия и получилась такой сложной. Перетерпели её, потом успокоились, и всё встало на свои места», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он также рассказал, что российская команда старалась отталкиваться от своих сильных сторон и придерживалась одной стратегии до самого конца.

«Все прекрасно понимают, что мы сделали большой шаг к финалу. Смазать его каким-то недонастроем в игре с финнами будет неправильно. Думаю, ребят не надо будет подгонять. Завтра нам нужна победа с любым счётом, и тогда мы идём дальше», — добавил Шляпников.

Ранее сборная России обыграла Италию в матче группового этапа ЧМ по волейболу.

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