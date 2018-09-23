Фигуристка Константинова заявила, что недовольна своим выступлением на турнире в Братиславе

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Россиянка Станислава Константинова прокомментировала своё выступление на турнире серии «Челленджер», посвящённом памяти олимпийского чемпиона Ондрея Непелы, в словацкой Братиславе.

«Своё выступление оцениваю плохо. Я очень рада, что чисто откатала короткую программу. Произвольной совершенно недовольна», — приводит слова Константиновой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она отметила, что после ряда помарок в короткой программе слишком много внимания уделила своим ошибкам в произвольной, что и не позволило ей выступить чисто.

«Этот турнир добавил мне уверенности в себе, потому что я знаю, что могу катать программы чисто. В произвольной следила за количеством шагов, количеством оборотов, старалась всё делать чётко, в музыку. Возможно, такой тотальный контроль и сбил», — добавила 18-летняя фигуристка.

Константинова заняла третье место на турнире серии «Челленджер»,  посвящённом памяти олимпийского чемпиона Ондрея Непелы.

Ранее сообщалось, что Коляда победил на турнире в Братиславе.

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