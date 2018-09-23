Фигуристка Константинова заявила, что недовольна своим выступлением на турнире в Братиславе
«Своё выступление оцениваю плохо. Я очень рада, что чисто откатала короткую программу. Произвольной совершенно недовольна», — приводит слова Константиновой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Она отметила, что после ряда помарок в короткой программе слишком много внимания уделила своим ошибкам в произвольной, что и не позволило ей выступить чисто.
«Этот турнир добавил мне уверенности в себе, потому что я знаю, что могу катать программы чисто. В произвольной следила за количеством шагов, количеством оборотов, старалась всё делать чётко, в музыку. Возможно, такой тотальный контроль и сбил», — добавила 18-летняя фигуристка.
Константинова заняла третье место на турнире серии «Челленджер», посвящённом памяти олимпийского чемпиона Ондрея Непелы.
Ранее сообщалось, что Коляда победил на турнире в Братиславе.