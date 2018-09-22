Российская фигуристка Константинова стала третьей на турнире в Братиславе
- РИА Новости
По итогам двух прокатов 18-летняя россиянка набрала 180,02 балла — 65,03 за короткую и 114,99 за произвольную программы.
Победу одержала представительница Японии Рика Кихира — 218,16 балла. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева — 192,30 балла.
Ещё одна представительница России, Полина Цурская, стала четвёртой (154,61 балла).
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на турнире в Братиславе.