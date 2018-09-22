Российская фигуристка Константинова стала третьей на турнире в Братиславе

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Россиянка Станислава Константинова заняла третье место в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» — мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
Российская фигуристка Константинова стала третьей на турнире в Братиславе
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов 18-летняя россиянка набрала 180,02 балла — 65,03 за короткую и 114,99 за произвольную программы.

Победу одержала представительница Японии Рика Кихира — 218,16 балла. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева — 192,30 балла.

Ещё одна представительница России, Полина Цурская, стала четвёртой (154,61 балла).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на турнире в Братиславе.

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