Российская фигуристка Константинова стала третьей на турнире в Братиславе

Россиянка Станислава Константинова заняла третье место в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» — мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.

По итогам двух прокатов 18-летняя россиянка набрала 180,02 балла — 65,03 за короткую и 114,99 за произвольную программы.

Победу одержала представительница Японии Рика Кихира — 218,16 балла. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева — 192,30 балла.

Ещё одна представительница России, Полина Цурская, стала четвёртой (154,61 балла).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на турнире в Братиславе.