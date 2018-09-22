Кузьмин не стал исключать возможность проведения реванша с Прайсом
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«Прайс не какой-то проходимец, а топовый боксёр. Мне было нелегко, но я готовился. И благодаря своей воле добился победы. Реванш? Если наши команды договорятся и это будет интересно болельщикам, то я даю предварительно своё согласие», — приводит слова Кузьмина РИА Новости.
Бой завершился в четвёртом раунде, когда британец отказался от продолжения поединка.
Ранее Прайс заявил, что хочет провести реванш с Кузьминым.