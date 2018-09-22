Кузьмин не стал исключать возможность проведения реванша с Прайсом

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Российский боксёр Сергей Кузьмин после победы над британцем Дэвидом Прайсом в поединке за титул WBA Intercontinental в супертяжёлом весе не стал исключать возможность проведения реванша.
Кузьмин не стал исключать возможность проведения реванша с Прайсом
  • Reuters
  • © Andrew Couldridge

«Прайс не какой-то проходимец, а топовый боксёр. Мне было нелегко, но я готовился. И благодаря своей воле добился победы. Реванш? Если наши команды договорятся и это будет интересно болельщикам, то я даю предварительно своё согласие», — приводит слова Кузьмина РИА Новости.

Бой завершился в четвёртом раунде, когда британец отказался от продолжения поединка.

Ранее Прайс заявил, что хочет провести реванш с Кузьминым.

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