Российский боксёр Кузьмин завоевал титул WBA Intercontinental, победив Прайса

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Российский боксёр Сергей Кузьмин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом в поединке за титул WBA Intercontinental в супертяжёлом весе.
Российский боксёр Кузьмин завоевал титул WBA Intercontinental, победив Прайса
  • © REUTERS/ Andrew Couldridge

Бой завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде — Прайс отказался от продолжения поединка с 31-летним россиянином.

Для Кузьмина эта победа стала 13-й при отсутствии поражений. Для Прайса же это второй подряд проигрыш из шести при 22 победах.

Бой прошёл в Лондоне на «Уэмбли» в андеркарде противостояния Энтони Джошуа и Александра Поветкина, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, принадлежащие британцу.

Ранее сообщалось, что Джошуа оказался тяжелее Поветкина в преддверии боя в Лондоне.

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