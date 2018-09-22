«Автодор» проиграл «Фрибуру» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Саратовский «Автодор» потерпел поражение от швейцарского «Фрибура» в ответном матче первого раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счётом 78:76 в пользу гостей.

В составе «Автодора» 19 очков набрал Трэ Маклин. У «Фрибурга» 18 очков в свой актив записал Душан Младан.

Первая встреча завершилась вничью — 89:89. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния в следующий квалификационный раунд прошёл швейцарский клуб.

Ранее сообщалось, что баскетболист сборной России Павел Антипов пропустит сезон 2018/2019 из-за травмы колена.