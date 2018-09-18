Баскетболист сборной России Антипов пропустит сезон-2018/19 из-за травмы колена

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич сообщил, что баскетболист сборной России Павел Антипов пропустит сезон-2018/19 из-за травмы колена.

Антипову были предложены два варианта лечения — поддерживающая операция (восстановление через два-три месяца и затем повторная полная операция через два года) или полная операция (и восстановление от 10 до 12 месяцев).

«У Паши обнаружили серьёзные проблемы с коленом. Конечно, я бы хотел увидеть Пашу в команде как можно скорее, но вопрос его будущего важнее, поэтому он выбрал второй вариант», — цитирует Лукича пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года со счётом 77:73.