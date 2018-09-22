Шубенков номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), на это звание претендуют швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), литовец Андрюс Гуджюс (метание диска), Рамиль Гулиев из Турции (спринт), поляк Михал Харатык (толкание ядра), норвежец Якоб Ингебригтсен (бег на средние дистанции), француз Кевин Майер (многоборье), поляк Войцех Новицкий (метание молота), немец Томас Рёлер (метание копья), норвежец Карстен Вархольм (бег на 400 м с барьерами).

Голосование продлится до 5 октября.

В нынешнем сезоне Шубенков одержал победы на трёх этапах Бриллиантовой лиги и в финале турнира, а также выиграл ещё 14 международных турниров.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года.