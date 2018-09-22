Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года.
Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года
  • © REUTERS/ PHIL NOBLE

Всего в итоговый список попали 10 спортсменок: Дина Эшер-Смит (Великобритания, бег), Лора Мьюр (Великобритания, бег), Сифан Хассан (Нидерланды, бег), Кристин Хуссонг (Германия, метание копья), Мария Перес (Испания, спортивная ходьба), Сандра Перкович (Хорватия, метание диска), Катерина Стефаниди (Греция, прыжки с шестом), Нафиссату Тиам (Бельгия, многоборье) и Анита Влодарчик (Польша, метание молота).

Голосование пройдёт 5 октября на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает пресс-служба.

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Континентальном кубке Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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