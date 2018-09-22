СКА победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Короткая ссылка
Санкт-петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу СКА принесли шайбы Николая Прохоркина и Виктора Тихонова.

В других матчах игрового дня омский «Авангард» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:2), череповецкая «Северсталь» обыграла подмосковный «Витязь» (2:1), а минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» (2:5).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» забросил семь шайб «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить