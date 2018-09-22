СКА победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Санкт-петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу СКА принесли шайбы Николая Прохоркина и Виктора Тихонова.

В других матчах игрового дня омский «Авангард» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:2), череповецкая «Северсталь» обыграла подмосковный «Витязь» (2:1), а минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» (2:5).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» забросил семь шайб «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.