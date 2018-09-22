«Салават Юлаев» забросил семь шайб «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу с крупным счётом над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» забросил семь шайб «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • © hcbarys.kz

Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе уфимской команды шайбы забросили Дмитрий Кугрышев, дважды Теэму Хартикайнен, Артём Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен. Швед Умарк забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ. 

У «Барыса» отличились Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.

«Салават Юлаев» набрал 13 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ, «Барыс» с девятью баллами расположился на седьмой строчке. 

Ранее казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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