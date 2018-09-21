«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У казанцев шайбы забрасывали Алексей Потапов и Владимир Ткачёв, а у хозяев отличился Юусо Пуустинен.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» — с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

В другом противостоянии игрового дня ХК «Сочи» в овертайме проиграл челябинскому «Трактору» (3:4).

Ранее «Металлург» уступил «Торпедо» в матче КХЛ.