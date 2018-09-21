«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ
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Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
У казанцев шайбы забрасывали Алексей Потапов и Владимир Ткачёв, а у хозяев отличился Юусо Пуустинен.
В следующем матче «Ак Барс» встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» — с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».
В другом противостоянии игрового дня ХК «Сочи» в овертайме проиграл челябинскому «Трактору» (3:4).
Ранее «Металлург» уступил «Торпедо» в матче КХЛ.