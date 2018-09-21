«Металлург» уступил «Торпедо» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Торпедо» дублем отметился Данил Веряев, а также отличился Денис Паршин. У гостей шайбы забрасывали Виктор Антипин и Деннис Расмуссен.

В следующем матче нижегородцы встретятся с владивостокским «Адмиралом», а «Металлург» — с череповецкой «Северсталью».

В другом противостоянии игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» продлил победную серию до девяти матчей, одолев финский «Йокерит» (3:0).

Ранее ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.