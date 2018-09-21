«Металлург» уступил «Торпедо» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Торпедо» дублем отметился Данил Веряев, а также отличился Денис Паршин. У гостей шайбы забрасывали Виктор Антипин и Деннис Расмуссен.
В следующем матче нижегородцы встретятся с владивостокским «Адмиралом», а «Металлург» — с череповецкой «Северсталью».
В другом противостоянии игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» продлил победную серию до девяти матчей, одолев финский «Йокерит» (3:0).
Ранее ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.