Украинский боксёр Усик поддержал Поветкина перед боем с Джошуа

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик обратился к россиянину Александру Поветкину в преддверии боя с британцем Энтони Джошуа, в котором разыграются три чемпионских титула.

«Передаю привет из Лондона. Поединок Поветкин — Джошуа. Сане хорошего выступления», — приводит слова Усика Instagram военно-патриотического клуба «Комбат».

Поединок Поветкина и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, принадлежащие британцу.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя поделился ожиданиями от боя Джошуа — Поветкин.