Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя Джошуа — Поветкин

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.

«Предпочтение я отдаю Джошуа, поскольку он тяжелее, больше, моложе. У него есть опыт проведения поединка на «Уэмбли». Если Джошуа оставит Поветкина на дистанции, думаю, просто из-за разницы в физических кондициях, Энтони наверняка победит», — приводит слова Кличко-младшего Boxing.

Он отметил, что даже учитывая всё вышесказанное не стоит списывать Поветкина со счетов.

«Средняя и ближняя дистанция — это его сильные стороны. Если Джошуа допустит частое появление Поветкина на ближней или средней дистанции, то я даже скажу, что Александр может закончить поединок победой досрочно», — добавил украинский боксёр.

Поединок Поветкина и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, принадлежащие британцу.

Ранее сообщалось, что Джошуа оказался тяжелее Поветкина в преддверии боя в Лондоне.