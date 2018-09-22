Нурмагомедов: Макгрегору необходимо отрезать язык

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к высказываниям ирландца Конора Макгрегора.
Нурмагомедов: Макгрегору необходимо отрезать язык
  • ©Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конору Макгрегору нужно вырезать язык, потому что дети смотрят его высказывания. Мне не нравятся люди, которые много ругаются. Слишком много молодых ребят следят за нами. Поэтому я не хочу быть плохим примером для молодого поколения», — цитирует Нурмагомедова TMZ.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к своему сопернику ирландцу Конору Макгрегору.

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