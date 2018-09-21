Нурмагомедов — Макгрегору: всех алкоголиков ждёт одна участь

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к своему сопернику ирландцу Конору Макгрегору.

«Всех алкоголиков ждёт одна участь», — написал спортсмен в своём Instagram по фото, где он и Макгрегор стоят напротив друг друга.

Напомним, что накануне в Нью-Йорке прошла пресс-конференция бойцов. Во время мероприятия ирландец пил виски и предложил выпить Нурмагомедову, но россиянин отказался.

Поединок за пояс UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее глава UFC пригласил Путина и Трампа на бой Нурмагомедов — Макгрегор.