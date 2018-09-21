Нурмагомедов — Макгрегору: всех алкоголиков ждёт одна участь
- globallookpress.com
«Всех алкоголиков ждёт одна участь», — написал спортсмен в своём Instagram по фото, где он и Макгрегор стоят напротив друг друга.
Напомним, что накануне в Нью-Йорке прошла пресс-конференция бойцов. Во время мероприятия ирландец пил виски и предложил выпить Нурмагомедову, но россиянин отказался.
Поединок за пояс UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
Ранее глава UFC пригласил Путина и Трампа на бой Нурмагомедов — Макгрегор.