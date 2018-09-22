Биограф рассказал, что спровоцировало переход Роналду в «Ювентус»

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Гильем Балаге, биограф Криштиану Роналду, рассказал, что стало одной из причин перехода португальского футболиста из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
Биограф рассказал, что спровоцировало переход Роналду в «Ювентус»
  • Reuters

Как сообщил Балаге изданию Corriere dello Sport, Роналду хочет ощутить, что каждый футболист «Ювентуса» верит в него, так как за последнее время пребывания в «Реале» не чувствовал поддержки команды.

По словам биографа, Роналду всегда находится в поисках примеров для подражания. Такими примерами для него были бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и агент Жорже Мендеш. Балаге объясняет это тем, что Криштиану рос без отца.

«В Италии тепло фанатов позволило ему залатать эту эмоциональную дыру. Он хотел единодушной привязанности, но Флорентино Переса (президента «Реала». — RT) это не заботило. Роналду вновь открыл это для себя именно в «Ювентусе», — сказал Балаге.

Ранее Перес заявил, что Роналду сам изъявил желание покинуть «Реал».

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