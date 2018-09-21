Футболист «Спартака» Джано впервые тренировался в общей группе после полученной в марте травмы

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Грузинский полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе полностью восстановился после травмы, которую получил в марте.
Футболист «Спартака» Джано впервые тренировался в общей группе после полученной в марте травмы
  • © РИА Новости

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Джано впервые тренировался без ограничений после тяжёлой травмы колена, которую он получил в марте этого года.

На данный момент «Спартак» готовится к матчу восьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА, который состоится 23 сентября на «ВЭБ Арене». Начало запланировано на 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что на матче ЦСКА — «Спартак» будут дежурить около 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

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