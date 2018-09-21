На матче ЦСКА — «Спартак» будут дежурить около двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии
- РИА Новости
Об этом сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пресс-релизе на официальном сайте.
В сообщении также говорится, что на матче и в окрестностях «ВЭБ Арены», помимо полиции и Росгвардии, будут дежурить около 1 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.
Территорию стадиона также обследуют кинологи.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября в 19:00.
Ранее футболист ЦСКА Бекао поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».