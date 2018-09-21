На матче ЦСКА — «Спартак» будут дежурить около двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии

В столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком» будут задействованы около 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

Об этом сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пресс-релизе на официальном сайте.

В сообщении также говорится, что на матче и в окрестностях «ВЭБ Арены», помимо полиции и Росгвардии, будут дежурить около 1 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

Территорию стадиона также обследуют кинологи.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября в 19:00.

Ранее футболист ЦСКА Бекао поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».