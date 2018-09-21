Футболист ЦСКА Бекао поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби со «Спартаком» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что и ЦСКА, и «Спартак» очень хотят победить в дерби. Убеждён, что наша команда как следует сконцентрирована, собрана и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру», — приводит слова Бекао «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» сыграют на «ВЭБ Арене» 23 сентября.

Ранее РФС объявил имя арбитра, который рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче РПЛ.