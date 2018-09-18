РФС объявил имя арбитра, который рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) объявил имя арбитра, который рассудит московские ЦСКА и «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РФС объявил имя арбитра, который рассудит ЦСКА и «Спартак» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак» назначен Сергей Карасёв.

Встречу «Зенита» и «Локомотива» обслужит бригада судей во главе с Романом Галимовым.

Оба матча состоятся 23 сентября. ЦСКА и «Спартак» сыграют на «ВЭБ Арене» (начало в 19:00), а «Зенит» и «Локомотив» — на стадионе «Санкт-Петербург» (начало в 16:30).

Ранее директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин высказал мнение, что фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков на матчах лиги.

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