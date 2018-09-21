Дзюбе вручили в подарок разделочную доску

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба встретился с победителями акции «Детишки с мячишкой», которую провело «Радио Зенит».

Спортсмен выбрал три лучшие фотографии детей с мячами, после чего вручил им подарки на базе клуба с берегов Невы.

Артем Дзюба вручил подарки: "Я с удовольствием участвую в любых акция связанных с детьми" pic.twitter.com/yiKGkepNbb — Радио Зенит (@radiozenit) 21 сентября 2018 г.

При этом радиостанция подарила Дзюбе разделочную доску с надписью «Режем мясо», которую получают все приходившие в эфир футболисты «Зенита».

Ранее защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович сказал, что у Дзюбы появилась суперсила после ЧМ-2018.