Дзюбе вручили в подарок разделочную доску
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Спортсмен выбрал три лучшие фотографии детей с мячами, после чего вручил им подарки на базе клуба с берегов Невы.
Артем Дзюба вручил подарки: "Я с удовольствием участвую в любых акция связанных с детьми" pic.twitter.com/yiKGkepNbb— Радио Зенит (@radiozenit) 21 сентября 2018 г.
При этом радиостанция подарила Дзюбе разделочную доску с надписью «Режем мясо», которую получают все приходившие в эфир футболисты «Зенита».
Ранее защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович сказал, что у Дзюбы появилась суперсила после ЧМ-2018.