Иванович сказал, что у Дзюбы появилась суперсила после ЧМ-2018

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Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о преображении нападающего Артёма Дзюбы после чемпионата мира 2018 года в России.
Иванович сказал, что у Дзюбы появилась суперсила после ЧМ-2018
  • Reuters

«У него стало больше уверенности, что логично для любого нападающего, который забивает. Можно сказать, после ЧМ-2018 у Дзюбы появилась суперсила!» — приводит слова Ивановича Sport24.

Капитан «Зенита» также рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на Дзюбу за пределами поля.

«А вне поля он остался таким же. Разве что стал больше разговаривать», — заключил Иванович.

С Дзюбой «Зенит» не проиграл ни одного матча в сезоне, а вот без него команда потерпела два поражения.

Ранее Артём Дзюба поделился ожиданиями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

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