Иванович сказал, что у Дзюбы появилась суперсила после ЧМ-2018
- Reuters
«У него стало больше уверенности, что логично для любого нападающего, который забивает. Можно сказать, после ЧМ-2018 у Дзюбы появилась суперсила!» — приводит слова Ивановича Sport24.
Капитан «Зенита» также рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на Дзюбу за пределами поля.
«А вне поля он остался таким же. Разве что стал больше разговаривать», — заключил Иванович.
С Дзюбой «Зенит» не проиграл ни одного матча в сезоне, а вот без него команда потерпела два поражения.
Ранее Артём Дзюба поделился ожиданиями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.