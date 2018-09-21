Экс-футболист «Спартака» вспомнил о последней рюмке водки в своей жизни

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Бывший капитан московского «Спартака» чешский защитник Мартин Йиранек поделился воспоминаниями о выступлении в составе красно-белых.
Экс-футболист «Спартака» вспомнил о последней рюмке водки в своей жизни
  • РИА Новости

«После матча (победы над «Динамо» со счётом 5:1. — RT) — ресторан. Решили: всем водки. Я не стал откалываться от коллектива, но на голодный желудок улетел с одной рюмки — вообще не понимал, что происходит. Девушки думали, что двинем куда-то ещё, но мы с Ковачем уже не могли никуда ехать — еле до дома добрались», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

По словам Йиранека, он, как и Ковач, с тех пор не пил водку. Спортсмен также рассказал, что после ресторана по пути домой выпал из автомобиля.

«Я хотел выйти, но нога где-то застряла, и я упал на асфальт. Рассёк бровь и лоб. После выходного пришёл на тренировку. Тренер Старков: «Что случилось?» — «На лестнице поскользнулся». Рассмешил тренера», — добавил Йиранек.

Ранее сообщалось, что на матче ЦСКА — «Спартак» будут дежурить около 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

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