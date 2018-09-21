Стал известен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат мира в Японии

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с окончательной заявкой национальной команды на чемпионат мира, который пройдёт в Японии.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на тренерский штаб команды, в заявку попали Евгения Старцева и Татьяна Романова (связующие), Наталия Гончарова и Дарья Малыгина (диагональные), Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Любушкина и Екатерина Ефимова (блокирующие), Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Анна Котикова и Ольга Бирюкова (доигровщики), Дарья Талышева и Алла Галкина (либеро).

Чемпионат мира пройдёт с 29 сентября по 20 октября.

Соперницами россиянок на групповом этапе станут команды Азербайджана, Южной Кореи, Таиланда, Тринидада и Тобаго, США.

Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России Сергей Шляпников подвёл итоги первого группового этапа ЧМ-2018 по волейболу.