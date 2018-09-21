Стал известен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат мира в Японии

Короткая ссылка
Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с окончательной заявкой национальной команды на чемпионат мира, который пройдёт в Японии.
Стал известен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат мира в Японии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на тренерский штаб команды, в заявку попали Евгения Старцева и Татьяна Романова (связующие), Наталия Гончарова и Дарья Малыгина (диагональные), Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Любушкина и Екатерина Ефимова (блокирующие), Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Анна Котикова и Ольга Бирюкова (доигровщики), Дарья Талышева и Алла Галкина (либеро).

Чемпионат мира пройдёт с 29 сентября по 20 октября.

Соперницами россиянок на групповом этапе станут команды Азербайджана, Южной Кореи, Таиланда, Тринидада и Тобаго, США.

Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России Сергей Шляпников подвёл итоги первого группового этапа ЧМ-2018 по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить