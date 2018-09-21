УЕФА не будет открывать дело в отношении «Спартака» из-за допуска фанатов на матч с «Рапидом»
- РИА Новости
«Никаких дисциплинарных дел в связи с этим не будет открыто, поскольку «Спартак» проявил уважение к запрету на продажу билетов своим болельщикам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.
Матч между «Рапидом» и «Спартаком» завершился победой австрийской команды со счётом 2:0.
Ранее СМИ сообщили, что болельщиков «Спартака» пропустили на матч с «Рапидом», несмотря на запрет УЕФА.