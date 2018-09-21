УЕФА не будет открывать дело в отношении «Спартака» из-за допуска фанатов на матч с «Рапидом»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет открывать дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по ситуации с допуском болельщиков команды на матч Лиги Европы с австрийским «Рапидом», прошедший в Вене.
УЕФА не будет открывать дело в отношении «Спартака» из-за допуска фанатов на матч с «Рапидом»
  • РИА Новости

«Никаких дисциплинарных дел в связи с этим не будет открыто, поскольку «Спартак» проявил уважение к запрету на продажу билетов своим болельщикам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Матч между «Рапидом» и «Спартаком» завершился победой австрийской команды со счётом 2:0.

Ранее СМИ сообщили, что болельщиков «Спартака» пропустили на матч с «Рапидом», несмотря на запрет УЕФА.

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