УЕФА не будет открывать дело в отношении «Спартака» из-за допуска фанатов на матч с «Рапидом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет открывать дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по ситуации с допуском болельщиков команды на матч Лиги Европы с австрийским «Рапидом», прошедший в Вене.

«Никаких дисциплинарных дел в связи с этим не будет открыто, поскольку «Спартак» проявил уважение к запрету на продажу билетов своим болельщикам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Матч между «Рапидом» и «Спартаком» завершился победой австрийской команды со счётом 2:0.

Ранее СМИ сообщили, что болельщиков «Спартака» пропустили на матч с «Рапидом», несмотря на запрет УЕФА.