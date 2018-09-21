Балотелли вернулся к тренировкам в составе «Ниццы»

Главный тренер французского футбольного клуба «Ницца» Патрик Виера рассказал, что нападающий Марио Балотелли вернулся к тренировкам с командой.

«Марио тренируется в общей группе. Никакого беспокойства нет, всё в порядке. Я уже говорил, что ему нужно время, поскольку он не готов на 100%, но он тренировался всю неделю», — приводит слова Виера beIN Sports.

Он отметил, что Балотелли хорошо работает на тренировках и показывает правильное отношение к занятиям.

«Каждый день, встречая его, я вижу игрока, который стремится вернуть свой уровень, начать забивать и помогать своим партнёрам», — добавил тренер.

Ранее СМИ сообщили, что Балотелли был выведен из состава «Ниццы» из-за лишнего веса. Позже в клубе проинформировали, почему форвард не был включён в заявку на матч пятого тура Лиги 1 с «Ренном».