СМИ: Балотелли выведен из состава «Ниццы» из-за лишнего веса

Короткая ссылка
Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли был временно выведен из состава команды из-за лишнего веса.
СМИ: Балотелли выведен из состава «Ниццы» из-за лишнего веса
  • ©Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Football Italia, главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра не включил Балотелли в заявку команды на матч пятого тура Лиги 1 против «Ренна».

По информации источников, вес Балотелли, практически полностью пропустившего предсезонную подготовку «Ниццы» из-за возможного трансфера в «Марсель», в настоящее время составляет более 100 кг при росте 189 см.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить