СМИ: Балотелли выведен из состава «Ниццы» из-за лишнего веса

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли был временно выведен из состава команды из-за лишнего веса.

Как сообщает Football Italia, главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра не включил Балотелли в заявку команды на матч пятого тура Лиги 1 против «Ренна».

По информации источников, вес Балотелли, практически полностью пропустившего предсезонную подготовку «Ниццы» из-за возможного трансфера в «Марсель», в настоящее время составляет более 100 кг при росте 189 см.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии по футболу.