Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии по футболу

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини исключил нападающего Марио Балотелли из состава команды накануне матча Лиги наций с национальной командой Португалии.

Манчини считает, что у Балотелли существуют проблемы с физической формой, сообщает «Советский спорт».

Нападающий удостоился критики после матча Лиги наций с Польшей. В частности, обсуждался его вес. Бывший футболист сборной Польши и туринского «Ювентуса» Збигнев Бонек заявил, что Балотелли набрал 15 кг лишнего веса.

Ранее болельщики вывесили баннер, обращённый к темнокожему нападающему сборной Италии по футболу Марио Балотелли, во время матча с Саудовской Аравией.