Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии по футболу
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Манчини считает, что у Балотелли существуют проблемы с физической формой, сообщает «Советский спорт».
Нападающий удостоился критики после матча Лиги наций с Польшей. В частности, обсуждался его вес. Бывший футболист сборной Польши и туринского «Ювентуса» Збигнев Бонек заявил, что Балотелли набрал 15 кг лишнего веса.
Ранее болельщики вывесили баннер, обращённый к темнокожему нападающему сборной Италии по футболу Марио Балотелли, во время матча с Саудовской Аравией.