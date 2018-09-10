Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии по футболу

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини исключил нападающего Марио Балотелли из состава команды накануне матча Лиги наций с национальной командой Португалии.
Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии по футболу
  • © Insidefoto
  • globallookpress.com

Манчини считает, что у Балотелли существуют проблемы с физической формой, сообщает «Советский спорт».

Нападающий удостоился критики после матча Лиги наций с Польшей. В частности, обсуждался его вес. Бывший футболист сборной Польши и туринского «Ювентуса» Збигнев Бонек заявил, что Балотелли набрал 15 кг лишнего веса.

Ранее болельщики вывесили баннер, обращённый к темнокожему нападающему сборной Италии по футболу Марио Балотелли, во время матча с Саудовской Аравией.

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