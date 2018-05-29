Фанаты сборной Италии вывесили баннер в адрес чернокожего футболиста Балотелли

Короткая ссылка
Болельщики вывесили баннер, обращённый к чернокожему нападающему сборной Италии по футболу Марио Балотелли, во время матча с Саудовской Аравией.

Перед игрой главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини, допустил возможность, что Балотелли станет капитаном, в случае замены защитника Леонардо Бонуччи. 

«Мой капитан — итальянской крови», — было написано на баннере. Баннер был оперативно снят сотрудниками стадиона.

Балотелли имеет ганское происхождение. Когда ему было два года, его усыновила итальянская семья. 

Ранее нападающий сборной Италии Марио Балотелли посвятил свой гол в матче с национальной командой Саудовской Аравии покойному отцу, а также игроку национальной команды Италии Давиде Астори.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить