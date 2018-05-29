Фанаты сборной Италии вывесили баннер в адрес чернокожего футболиста Балотелли
Перед игрой главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини, допустил возможность, что Балотелли станет капитаном, в случае замены защитника Леонардо Бонуччи.
«Мой капитан — итальянской крови», — было написано на баннере. Баннер был оперативно снят сотрудниками стадиона.
"Il mio capitano è di sangue italiano".— Adil (@unoscribacchino) 29 мая 2018 г.
Schifo. #Balotellipic.twitter.com/pIlKQk1Djr
Балотелли имеет ганское происхождение. Когда ему было два года, его усыновила итальянская семья.
Ранее нападающий сборной Италии Марио Балотелли посвятил свой гол в матче с национальной командой Саудовской Аравии покойному отцу, а также игроку национальной команды Италии Давиде Астори.