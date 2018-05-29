Фанаты сборной Италии вывесили баннер в адрес чернокожего футболиста Балотелли

Болельщики вывесили баннер, обращённый к чернокожему нападающему сборной Италии по футболу Марио Балотелли, во время матча с Саудовской Аравией.

Перед игрой главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини, допустил возможность, что Балотелли станет капитаном, в случае замены защитника Леонардо Бонуччи.

«Мой капитан — итальянской крови», — было написано на баннере. Баннер был оперативно снят сотрудниками стадиона.

Балотелли имеет ганское происхождение. Когда ему было два года, его усыновила итальянская семья.

Ранее нападающий сборной Италии Марио Балотелли посвятил свой гол в матче с национальной командой Саудовской Аравии покойному отцу, а также игроку национальной команды Италии Давиде Астори.