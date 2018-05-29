Футболист сборной Италии Балотелли посвятил свой гол покойному отцу и Астори
Астори ушёл из жизни в марте 2018 года.
«Я знаю, что уже поздно и ты уже там… Но я убеждён, что ты был там и наблюдал за игрой сегодня вместе с моим папой. Этот гол, даже если он ничего не значит и никому не нужен, я посвящаю вам», — написал Балотелли в своём Instagram, прикрепив фото Астори.
Этот гол стал для Балотелли первым в футболке сборной Италии с 2014 года.
Ранее сборная Италии переиграла соперника российской команды по групповому этапу на чемпионате мира 2018 года — Саудовскую Аравию.