Сборная России по футболу пожелала Южному успехов после завершения карьеры теннисиста

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Пресс-служба сборной России по футболу пожелала завершившему профессиональную карьеру теннисисту Михаилу Южному успехов.
Сборная России по футболу пожелала Южному успехов после завершения карьеры теннисиста
  • ©Friso Gentsch
  • globallookpress.com

«Гейм, сет, матч! Желаем российскому теннисисту Михаилу Южному, накануне завершившему игровую карьеру, всяческих успехов в дальнейшей жизни», — говорится в сообщении.

Ранее Шамиль Тарпищев выразил надежду, что после завершения карьеры Южный будет работать в структуре Федерации тенниса России.

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