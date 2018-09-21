Сборная России по футболу пожелала Южному успехов после завершения карьеры теннисиста

Пресс-служба сборной России по футболу пожелала завершившему профессиональную карьеру теннисисту Михаилу Южному успехов.

«Гейм, сет, матч! Желаем российскому теннисисту Михаилу Южному, накануне завершившему игровую карьеру, всяческих успехов в дальнейшей жизни», — говорится в сообщении.

Гейм, сет, матч!

Желаем российскому теннисисту Михаилу Южному, накануне завершившему игровую карьеру, всяческих успехов в дальнейшей жизни! 🔥🔝🎾 pic.twitter.com/Pae1DazmzM — Сборная России (@TeamRussia) 21 сентября 2018 г.

Ранее Шамиль Тарпищев выразил надежду, что после завершения карьеры Южный будет работать в структуре Федерации тенниса России.