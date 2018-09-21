Тарпищев рассчитывает, что после завершения карьеры Южный будет работать в структуре ФТР

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о будущем Михаила Южного, завершившего профессиональную карьеру.
Тарпищев рассчитывает, что после завершения карьеры Южный будет работать в структуре ФТР
  • РИА Новости

«Обычно игрокам такой величины надо два-три года, чтобы начать тренерскую карьеру. Я уверен, что тот, кто посвятил свои золотые годы жизни теннису, не может далеко уйти от этого вида спорта после завершения карьеры. Конечно, такие люди, как Южный, должны оставаться в нашем теннисе и приносить ему пользу. Я рассчитываю на то, что Михаил будет работать в структуре ФТР», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Южный завершил профессиональную карьеру после турнира ATP в Санкт-Петербурге, на котором он дошёл до стадии второго круга. 36-летний россиянин является двукратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России. Его наивысшее достижение в рейтинге ATP — восьмое место.

Ранее Южный подвёл итоги своей профессиональной карьеры.

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