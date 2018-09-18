Теннисист Южный: не хочу, чтобы дети прожили мою жизнь

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Российский теннисист Михаил Южный подвёл итоги своей профессиональной карьеры, которая завершится после окончания турнира в Санкт-Петербурге.
Теннисист Южный: не хочу, чтобы дети прожили мою жизнь
  • РИА Новости

«Могу сказать, что за моими плечами отличная карьера. Никогда бы не подумал, что смогу играть до 2018 года, причём на высоком уровне. Я был одним из первых среди ребят своего возраста, кому удалось войти в топ-100 мирового рейтинга, и уже тогда мой уровень был высок», — приводит слова Южного пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он предположил, что удачная и продолжительная карьера связана с его профессиональным подходом к делу. Теннисист выразил досаду от поражений во многих матчах нынешнего сезона, где он на равных боролся с соперником. 36-летний спортсмен заключил, что пришло время переключиться на жизнь своих детей.

«Моя голова полна других забот — дети, семья. Я не хочу, чтобы дети прожили мою жизнь. Думаю, мне давно пора начать жизнь своих детей», — добавил Южный.

Ранее Михаил Южный оценил поведение американки Серены Уильямс в финале Открытого чемпионата США по теннису против японки Наоми Осаки.

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