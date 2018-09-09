Южный оценил конфликт Серены Уильямс с судьёй финала US Open

Российский теннисист Михаил Южный в беседе с телеканалом «360» оценил поведение американки Серены Уильямс в финале Открытого чемпионата США по теннису против японки Наоми Осаки.

Как заявил спортсмен, арбитр Карлос Рамос действовал исключительно в рамках правил.

«К нему никаких претензий нет. Первое предупреждение — за коуча, второе — за ракетку, третье — за разговор с судьёй. Говорить тут не о чем», — сказал Южный.

По его словам, следует понимать, что нервное напряжение на корте достаточно высокое, но это не может служить оправданием.

«Не верю насчёт дисквалификации, скорее всего, будет денежный штраф, на чём история и закончится», — считает он.

Ранее бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала конфликт Уильямс с судьёй.