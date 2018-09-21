Эксперт рассказал, почему USADA выступало против восстановления РУСАДА в правах

Известный спортивный обозреватель Алан Мур рассказал, почему глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиг Тайгерт выступал против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Агентство USADA не имеет абсолютно никакого контроля над спортом в США, за исключением олимпийских видов и футбола. У них есть НБА, НФЛ, МЛБ, в которых существуют огромные проблемы с допингом. Трэвис пытался захватить власть. Но его риторика не имеет никакого смысла, так как он закрывает глаза на проблемы с применением запрещённых препаратов в своей стране», — заявил RT Мур.

Ранее Мур назвал победой здравого смысла решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить РУСАДА в правах.