Эксперт рассказал, почему USADA выступало против восстановления РУСАДА в правах

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Известный спортивный обозреватель Алан Мур рассказал, почему глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиг Тайгерт выступал против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Эксперт рассказал, почему USADA выступало против восстановления РУСАДА в правах
  • РИА Новости

«Агентство USADA не имеет абсолютно никакого контроля над спортом в США, за исключением олимпийских видов и футбола. У них есть НБА, НФЛ, МЛБ, в которых существуют огромные проблемы с допингом. Трэвис пытался захватить власть. Но его риторика не имеет никакого смысла, так как он закрывает глаза на проблемы с применением запрещённых препаратов в своей стране», — заявил RT Мур.

Ранее Мур назвал победой здравого смысла решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить РУСАДА в правах.

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